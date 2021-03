El Mbappé más ambicioso: “No me pongo límites”

Kylian Mbappé explicó cómo se siente y cuáles son sus sueños de futuro.

Kylian Mbappé habló para la web de la UEFA en la explicó cuáles son sus pensamientos de futuro y se definió como “alguien que tiene ambición”. Añade que “es un término que puede asustar, pero lo veo más como no querer poner límites".

Mbappé, que sigue acaparando portadas y cuyo futuro no está claro ya que de momento ha rechazado las ofertas de renovación por parte del PSG, algo que ha hecho que equipos como Real Madrid o Barça estén atentos a sus intenciones, explicó que “intento superar los límites tanto como sea posible y quiero ver a dónde me puede llevar."

Las críticas por su falta de gol

Desveló que “durante mucho tiempo, en las categorías inferiores, me criticaron por no marcar suficientes goles”. Es uno de los mejores en ese arte y está en los puestos de arriba de la Bota de Oro, pese a no ser un '9' puro, pero explicó que “en el fútbol de hoy, hay que marcar. Y para marcar hay que repetir los gestos, hay que trabajar todo eso en los entrenamientos."