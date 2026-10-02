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Karim Malim
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El Marsella corta el paso a los interesados en su talento argelino

Y. Sellami
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El club francés apuesta por el futuro

En un paso que confirma su apuesta por el talento joven, el Olympique de Marsella ha resuelto el futuro del prometedor centrocampista argelino Yanis Salami, tras anunciar la renovación de su contrato con el equipo hasta junio de 2029.

El club francés desveló este viernes la renovación del contrato de Salami, de 19 años, formado en las categorías del centro de entrenamiento del Marsella, para que continúe su trayectoria con el equipo durante los próximos años.

El Marsella señaló a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales: "El centrocampista argelino, formado en la cantera, ha ampliado su contrato con el club hasta 2029".

La ampliación del contrato de Salami llega coincidiendo con el parón internacional y en medio de un arranque complicado del Marsella esta temporada, con lo que el club confirma su apuesta por el joven jugador y le da la oportunidad de seguir desarrollándose en sus filas.





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