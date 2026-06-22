El holandés Crisencio Summerville sigue acaparando la atención en el mercado de fichajes, tras convertirse en uno de los jugadores más codiciados de Europa.

Tras el descenso del West Ham United a la Championship, El club londinense debe valorar las ofertas por sus jugadores, especialmente por Sammerville, quien brilló en la Copa del Mundo de 2026 con goles clave, incluidos dos ante Japón y Suecia.

Según CaughtOffside, el Manchester United lo considera para reforzar el ataque ante una posible salida de Marcus Rashford.

No obstante, el West Ham pide 50 millones de libras por el jugador, cantidad que el United considera alta, pues su prioridad es reforzar el centro del campo.

Mientras tanto, los ‘hammers’ negocian el fichaje de su compañero Matheus Fernandes, prioridad para el cuerpo técnico.

Sin embargo, el interés no es exclusivo de los ‘red devils’: Nápoles, Milán y el París Saint-Germain —que ya ha contactado con el West Ham— también lo siguen.

El campeón de Francia prepara 43 millones de libras por el holandés y evalúa un fichaje doble que sumaría a Fernández por unos 130 millones en total.

La Roma también puja y podría beneficiarse si el West Ham rebaja sus pretensiones. Se rumorea que el club inglés podría venderlo por entre 30 y 40 millones, lo que ha animado a la directiva italiana a actuar con más firmeza.

La Roma, de vuelta en la Champions, quiere fichar jugadores desequilibrantes y ve factible su llegada, ya que el futbolista no quiere jugar en la Championship.

Aunque su contrato con el West Ham vence en 2029, la situación económica del club y el deseo del jugador de seguir en la élite hacen probable su salida este verano.

En las próximas semanas se prevé una pugna entre Manchester United, París Saint-Germain y Roma por uno de los fichajes más esperados del verano.