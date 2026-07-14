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Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

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El Manchester United olvida a Ederson: tras Andrey Santos, Tielemans ya es oficial

Manchester United

Tras fichar a Andrey Santos, el Manchester United ha anunciado uno de los fichajes más importantes del verano. Youri Tielemans deja el Aston Villa y firma porcincoaños tras una inversiónde 36 millones de libras,como refuerzo elegido por Michael Carrick para el centro del campo.


Tielemans ha firmado hasta 2031 y declaró: «Es difícil describir lo orgulloso que me siento de unirme al Manchester United. Fichar por un club tan especial es una sensación increíble, la culminación de años de dedicación desde que me enamoré del fútbol».

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