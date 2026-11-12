El Manchester United despide a Michael Carrick con efecto inmediato

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Michael Carrick ya no es el entrenador del Manchester United, según ha informado Fabrizio Romano este jueves por la mañana. El técnico de 45 años ha sido despedido por el decepcionante inicio de temporada.

El despido de Carrick se veía venir desde hacía tiempo. Su sustituto también parece estar decidido: Mauricio Pochettino deberá enderezar el rumbo del Manchester United.

Carrick ocupaba el banquillo de Old Trafford con un contrato permanente desde el inicio de esta temporada. La campaña pasada llevó al club, como técnico interino, a una meritoria tercera posición en la Premier League.

Sin embargo, esta temporada está siendo desastrosa para el Manchester United. En las últimas semanas tampoco ha habido mejoría.

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El gigante inglés ocupa actualmente el decimoctavo puesto de la Premier League, en puestos de descenso. En la Liga de Campeones, el Manchester United es decimoséptimo (de 36).

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Solo falta la confirmación oficial del Manchester United. Los Diablos Rojos ya tienen desde hace un tiempo un acuerdo personal con Pochettino.

Pochettino tiene contrato con la federación estadounidense hasta mediados de 2030, pero cuenta con una cláusula de rescisión de unos nueve millones de euros.

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Por ello, se espera que el Manchester United pueda cerrar todos los trámites muy rápidamente. Pochettino podría debutar como entrenador del club el 22 de noviembre contra el Liverpool en Anfield.

Carrick puede buscar un nuevo reto. Anteriormente dirigió al Middlesbrough en la segunda categoría del fútbol inglés.