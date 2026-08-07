El Manchester City recibe una oferta millonaria por Rodri

El FC Barcelona ha presentado una oferta de unos 45 millones de euros por Rodri. Así lo informa Ben Jacobs. Sin embargo, el Manchester City quiere recibir mucho más dinero por el centrocampista y ha rechazado la oferta.

Jacobs sabe que el Manchester City espera recibir unos 75 millones de euros por Rodri, cuyo contrato en el Etihad Stadium se extiende hasta mediados de 2027. En estos momentos, por tanto, sigue habiendo una diferencia considerable entre la oferta del Barcelona y el precio que pide el Manchester City.

Aun así, el Barcelona cree que tiene buenas opciones. «El Barcelona volverá con una nueva oferta y sigue siendo optimista», escribe Jacobs.

Durante mucho tiempo, Rodri, madrileño de nacimiento, estuvo abierto a dar el paso al Real Madrid. Sin embargo, durante mucho tiempo el interés no fue mutuo, por lo que perdió la paciencia y decidió abrirse a fichar por el Barcelona.

Este último club decidió ir con todo. El jueves, el experto en el mercado de fichajes Matteo Moretto informó de que los catalanes han alcanzado un acuerdo personal con el campeón del mundo de treinta años.

Rodri llevó a España el pasado verano, como capitán, al título mundial. Varios de sus compañeros en La Roja ayudaron a convencer a Rodri para que eligiera dar el siguiente paso en el Spotify Camp Nou.

Fabrizio Romano añadió el jueves, eso sí, que el Barcelona sigue atento a posibles movimientos desde el Real Madrid. El conjunto blanco ha estado centrado en las últimas semanas sobre todo en cerrar la llegada del delantero del RB Leipzig Yan Diomandé.

Rodri se formó en la cantera del Atlético de Madrid, pero explotó en el Villarreal. En 2018 regresó al Atleti, antes de ser traspasado al Manchester City en 2019, donde se convirtió en un centrocampista de absoluta talla mundial.