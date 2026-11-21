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El Manchester City volvió a dejarse puntos valiosos este sábado en la Premier League. El equipo de Enzo Maresca no pasó del empate 1-1 en casa ante el Fulham, que durante buena parte del partido pareció encaminado a dar la sorpresa en el Etihad Stadium. Rodrigo Muniz adelantó a los visitantes y Elliot Anderson, con una magnífica volea tras el descanso, estableció el 1-1 definitivo. En la primera parte, a Erling Haaland le anularon un gol en una decisión discutible.

El Manchester City afrontó el encuentro con una presión considerable. El gigante inglés había perdido sus tres últimos partidos de liga y llegaba al duelo contra el Fulham a seis puntos del líder, el Arsenal. Tras la derrota por 3-1 ante el Nottingham Forest, Maresca introdujo tres cambios y dio entrada en el once inicial a Nico O'Reilly, Ayyoub Bouaddi y Phil Foden. En el Fulham fueron titulares los exdefensas del Ajax Calvin Bassey y Kenny Tete.

El conjunto local intentó tomar la iniciativa en los primeros minutos, pero se topó con una defensa del Fulham bien organizada. David Affengruber evitó con un bloqueo importante que O'Reilly generase peligro, mientras que Haaland también vio bloqueado un remate. El Fulham, por su parte, no se dejó encerrar y buscó el ataque con frecuencia.

En el minuto 16, eso se tradujo en un sorprendente primer gol. Oscar Bobb, que esta tarde se enfrentaba con el Fulham a sus antiguos compañeros, asistió a Muniz tras una buena jugada. El delantero brasileño no se lo pensó dos veces y, desde dentro del área, envió el balón a la parte alta de la red: 0-1.

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El Manchester City creyó haber igualado el marcador pocos minutos después. En el minuto 25, Haaland batió a Bernd Leno en su segundo intento, después de que el portero no lograra controlar bien el primer remate. Sin embargo, el árbitro Tom Bramall anuló el gol al considerar que el noruego le había quitado el balón de las manos a Leno con un toque, una decisión que después confirmó el VAR. Fue una decisión muy discutible, ya que Leno aún no parecía tener el balón bien sujeto.

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El empate anulado provocó una gran frustración en el equipo local, que siguió teniendo dificultades para presionar al Fulham. Haaland dispuso de otras dos ocasiones muy claras, pero primero remató muy por encima del larguero y después mandó otra oportunidad fuera. En el otro extremo, Gianluigi Donnarumma tuvo que intervenir cuando Bobb aprovechó un descuido defensivo. Al descanso, el público despidió a los jugadores del City con una pitada.

Maresca decidió no hacer cambios en el descanso, pero vio a su equipo salir del vestuario con más energía. Foden obligó a Affengruber a realizar un bloqueo importante y los locales empezaron a encerrar cada vez más al Fulham. En el minuto 57 llegó el merecido empate: Sander Berge despejó un córner lanzado por Foden y Anderson conectó una magnífica volea con el balón rechazado para marcar el 1-1.

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El tanto fue el primero de Anderson en la liga con la camiseta del Manchester City. El centrocampista jugó después con una confianza evidente y estuvo cerca de marcar el segundo, pero su remate se marchó junto al poste izquierdo de Leno. Tampoco acabó en otro gol una prometedora jugada en la que Haaland le dio el pase.

Mientras tanto, el Fulham se negó a ceder ante la creciente presión local. Muniz tuvo una gran ocasión para marcar su segundo gol tras un excelente pase de Berge, pero Donnarumma respondió con una gran parada abajo, junto al poste. Poco después, el portero italiano volvió a destacar con una excelente intervención ante un remate del exjugador del Ajax Calvin Bassey.

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En los últimos minutos, Maresca intentó forzar la victoria con la entrada, entre otros, de Rayan Cherki, Josko Gvardiol y Allan, pero el segundo gol no llegó. Así terminó una racha de diecisiete victorias consecutivas del City sobre el Fulham en la Premier League. El equipo de Maresca evitó una cuarta derrota liguera seguida, pero ha perdido el segundo puesto, ahora en manos del Brighton & Hove Albion.