El Manchester City acuerda un megatransfer de 150 millones de euros

El Manchester City ha acordado fichar a Elliot Anderson, según Fabrizio Romano. Varios medios británicos cifran el traspaso en 130 millones de libras.

Es un récord: ningún club de la Premier había pagado tanto por un fichaje. El anterior tope era de 145 millones, pagados al Liverpool por Alexander Isak.

A Anderson aún le quedaban tres temporadas de contrato con el Nottingham Forest, lo que permitió al club pedir el precio más alto. En total, disputó 92 partidos con el club, donde se convirtió en una auténtica superestrella.

El jugador, dispuesto a dar el paso, acordó sin dificultad sus condiciones. Con ambos clubes de acuerdo, solo falta el reconocimiento médico.

Lo más probable es que se realice en Estados Unidos, donde Anderson se encuentra con la selección inglesa en el Mundial. Bajo las órdenes de Thomas Tuchel, ya tiene un puesto fijo en el once.

Su fichaje podría afectar a Tijjani Reijnders, quien ya perdió la titularidad la temporada pasada con Guardiola y ahora aguardará los planes de Maresca.