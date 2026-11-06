El Real Madrid afronta un esperado duelo ante el Valencia con la mirada puesta en mantener la racha de victorias y afianzar sus posiciones en la pelea por el liderato, mientras que los che buscan enderezar su catastrófica situación y evitar que continúe la serie de resultados negativos que atraviesa esta temporada.

El Real Madrid se mide al Valencia mañana sábado, en el marco de los partidos de la jornada 12 de LaLiga.

Según la red "Opta", especializada en estadísticas, el Valencia atraviesa una crisis de resultados tras no haber conseguido llegar a los 10 puntos en sus primeros 11 partidos de la liga española por tercera temporada consecutiva, pues ha sumado solo 9 puntos en la actual temporada 2026-2027, frente a los 9 puntos de la temporada 2025-2026 y los 7 puntos de la temporada 2024-2025, después de haber logrado alcanzar al menos esa cifra en cada una de sus 26 temporadas anteriores en Primera División.

El Real Madrid ha logrado la victoria en sus dos últimos partidos disputados como visitante en LaLiga, pero no ha conseguido encadenar 3 triunfos consecutivos o más fuera de casa en la competición bajo las órdenes del mismo entrenador desde septiembre de 2025, cuando Xabi Alonso asumía la responsabilidad técnica.

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Al Valencia solo le superan en número de minutos durante los que ha ido por delante en el marcador en los partidos de LaLiga esta temporada el Málaga (74 minutos) y el Getafe (108 minutos), después de que el equipo haya pasado solo 109 minutos por delante de sus rivales, mientras que el Real Madrid encabeza este indicador entre todos los equipos con 510 minutos, y únicamente le precede el Barcelona, que ha pasado 816 minutos en situación de ventaja.

El Real Madrid y la Real Sociedad son los dos únicos equipos que no han dejado escapar ningún punto después de ir por delante en el marcador, y tampoco ninguno de ellos ha conseguido sumar puntos después de ir por detrás en los partidos de LaLiga esta temporada.

Hugo Duro, delantero del Valencia, ha marcado 5 goles en los 10 partidos que ha disputado ante el Real Madrid en LaLiga, la mayor cantidad que ha conseguido frente a un mismo equipo en la competición, empatado con sus goles ante el Atlético de Madrid.

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A Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, solo le supera en número de goles marcados en las cinco grandes ligas europeas esta temporada Raphinha, con 15 goles frente a los 12 del astro francés.

Además, Mbappé marcó 3 goles en cada uno de los dos últimos partidos que disputó ante el Valencia en LaLiga.

Javier Aguirre, entrenador del Valencia, ha perdido 14 de los 25 enfrentamientos que ha disputado ante el Real Madrid en LaLiga, frente a 4 victorias y 7 empates, y no ha sufrido más derrotas ante ningún otro equipo en su trayectoria en la competición salvo el Barcelona, con 19 derrotas.

Por el contrario, José Mourinho, entrenador del Real Madrid, no ha sufrido ninguna derrota en sus 6 partidos ante el Valencia en LaLiga, con un balance de 4 victorias y 2 empates.

Nunca antes había disputado 7 partidos o más ante ningún otro equipo en la competición sin perder, a excepción de la Real Sociedad, a la que se ha enfrentado 7 veces logrando 6 victorias y 1 empate, y el Espanyol, al que se ha enfrentado 7 veces logrando 5 victorias y 2 empates.