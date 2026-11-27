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El marroquí Mourad Batna, extremo del Al-Fateh, ha vuelto a acaparar el protagonismo en la Liga Roshn Saudí. Fue la gran figura de la victoria de su equipo por 1-0 ante el Al-Riyadh, en el duelo que los enfrentó el jueves por la noche, correspondiente a la decimotercera jornada, gracias a un disparo fulminante que volvió a poner de manifiesto sus notables cualidades individuales.

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El gol de Batna llevó su sello personal. Recibió el balón por la banda derecha, se acomodó para golpear con la zurda y soltó un potente zapatazo que se coló en la escuadra, sin que el portero del Al-Riyadh pudiera hacer nada, para dar al Al-Fateh tres puntos de oro.

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El gol no fue solo la jugada que decidió el partido. También volvió a poner el foco en el estilo del extremo marroquí, al que los defensas de la Liga Roshn están acostumbrados a enfrentarse sin que muchos consigan frenar su peligro, pese a lo previsible de su manera de regatear y disparar.

Turki Al-Ajmah desafía a los defensas de la liga por Batna

El periodista Turki Al-Ajmah reaccionó a la exhibición del jugador marroquí y destacó su capacidad para repetir el mismo regate ante todo tipo de defensas sin que eso le impida superarlos y generar peligro.

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«Si le llega el balón a Mourad Batna, toda Arabia Saudí sabe que va a girar a la derecha, luego a la izquierda y después chutar, y le funciona contra todos los laterales. ¿Por qué?», afirmó Al-Ajmah en la cadena Thmanyah.

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Las palabras de Al-Ajmah plantean una curiosa paradoja en el rendimiento de Batna: aunque sus movimientos ya son conocidos por los defensas de la liga, sigue apostando por el mismo recurso, aprovechando su habilidad para cambiar de dirección y su rapidez de ejecución, además de una potente zurda que lo convierte en una amenaza constante desde la banda derecha.

Un sello marroquí que nunca falta en la Liga Roshn

El gol ante el Al-Riyadh confirma que Batna sigue siendo capaz de marcar la diferencia en los partidos difíciles, sobre todo cuando dispone de espacio suficiente para encarar directamente al defensa. Combina regate y disparo, una mezcla que lo ha convertido en una de las principales armas ofensivas del Al-Fateh.

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Aunque los rivales saben lo que pretende hacer en cuanto el balón llega a sus pies, detenerlo sigue siendo un desafío recurrente, una imagen que resume la pregunta lanzada por Al-Ajmah: ¿cómo logra Batna engañar a los defensas de la misma manera, pese a que saben perfectamente lo que les espera?