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De Marruecos a Anfield, el camino parece haberse vuelto más corto de lo que todos imaginaban. Después de que el Liverpool lograra arrebatarle Rio Ngumoha al Chelsea, el club inglés prepara ahora un nuevo golpe, y esta vez el protagonista es marroquí de pura cepa: se llama Abdellah Ouazane, la joven estrella del Ajax que sueña con vestir la camiseta roja.

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La historia comenzó en el verano de 2024, cuando el mercado de fichajes estaba relativamente tranquilo, pero el Liverpool cerró discretamente lo que algunos describen como el fichaje más importante del siglo al hacerse con Ngumoha procedente del Chelsea. Desde aquel día, el enfado de la afición de Stamford Bridge no ha cesado, sobre todo tras la brillante actuación del joven jugador ante el Manchester United, que confirmó su condición de mejor jugador joven de Inglaterra en la actualidad.

Aunque Ngumoha todavía tiene 18 años, su asombroso nivel ha llevado a todos a preguntarse: ¿cómo planea el Liverpool formar un equipo entero de estrellas como Ngumoha? La respuesta llegó con el nombramiento de Julian Ward como nuevo director deportivo del club, que tiene una visión completamente distinta a la de su predecesor, Richard Hughes.

La misión de Ward está clara: descubrir a las estrellas del futuro en todos los rincones del mundo. Ha trabajado entre bastidores con Pedro Marques y ha desempeñado un papel clave en los fichajes de talentos como Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe, Samuel Martínez y Luca Bruggemans.

Ward también logró negociar los contratos de Eric Farkas y Joshua Abe para retener a largo plazo a los mayores talentos jóvenes del Liverpool. Ahora ha puesto la mirada en Marruecos, concretamente en Abdellah Ouazane, a quien algunos llaman «el sucesor de Ngumoha», no solo por su talento, sino porque comparte el mismo sueño y la misma pasión.

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El portal «Anfield Watch» ha desvelado el serio interés del Liverpool por la estrella marroquí, que solo tiene 17 años pero que, pese a su juventud, ya es internacional con Marruecos y titular en el Ajax, lo que refleja la enorme confianza en el talento de este joven marroquí.

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Los números de Ouazane con el Ajax son asombrosos y recuerdan mucho a los de Ngumoha: el mediapunta marroquí contribuye con 0,83 goles cada 90 minutos, registra más de 8,5 regates cada 90 minutos y completa el 73 % de sus intentos, según el portal «WhoScored».

Son, sencillamente, cifras excepcionales. La estrella marroquí posee unas cualidades técnicas equiparables a las de Ngumoha y se la considera una alternativa a Florian Wirtz en la posición de creador de juego a las órdenes de Andoni Iraola.

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Y lo más importante: Ouazane es aficionado del Liverpool, y unirse al club es un sueño que alberga desde su infancia en Marruecos, donde seguía los partidos del conjunto rojo y soñaba con jugar algún día en Anfield. Por eso desea fervientemente cerrar el traspaso, lo que facilita mucho las negociaciones.

Por este motivo, conviene seguir muy de cerca este asunto. Basta imaginar a la estrella marroquí Ouazane y a Ngumoha jugando juntos en el mismo equipo, liderando una nueva generación de estrellas. Es una idea muy emocionante y podría marcar el inicio de una nueva era en el Liverpool, una era construida sobre los jóvenes talentos procedentes de Marruecos y de todo el mundo, y no solo sobre los grandes fichajes.