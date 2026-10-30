El Liverpool planea recuperar los servicios de su exdefensa Trent Alexander-Arnold, después de que el club inglés iniciara contactos con los representantes del jugador para estudiar la posibilidad de devolverlo a "Anfield" durante el próximo mercado invernal, en vista de la disminución de su participación con el Real Madrid y su salida de los planes del once titular del entrenador José Mourinho.

La emisora española "SER Deportivos" señaló que el Liverpool ya se ha puesto en contacto con los representantes del lateral inglés, y estudia la posibilidad de ficharlo en calidad de cedido el próximo enero, aprovechando su difícil situación dentro del conjunto blanco, con el que ya no dispone de oportunidades de participación regulares.

Alexander-Arnold, de 28 años, atraviesa una etapa complicada desde su llegada al Real Madrid, ya que solo ha sido titular en 4 de los 13 partidos disponibles, además de haberse convertido en la tercera opción en la posición de lateral derecho, por detrás de Federico Valverde y del neerlandés Denzel Dumfries, recién incorporado al equipo.

Mourinho prefirió apostar por Valverde en la posición de lateral derecho, incluso durante el enfrentamiento ante el Barcelona que terminó con victoria del Real Madrid por 2-1, lo que refleja el descenso del protagonismo del defensa inglés en los planes del entrenador portugués, pese a las grandes esperanzas que acompañaron su fichaje por el club español.

El nombre de Alexander-Arnold ya se había vinculado anteriormente con un posible traspaso al Arsenal, al Chelsea y al Manchester City, pero fuentes cercanas al jugador desmintieron las informaciones que hablaban de su intención de abandonar el Real Madrid.

El salario del jugador representa uno de los posibles obstáculos para completar la operación, ya que percibe cerca de 16,7 millones de euros anuales, además de su estrecha relación con su compatriota Jude Bellingham, en un momento en el que las informaciones apuntan a que el Real Madrid no desea cerrar ninguna operación que pueda afectar a la estabilidad del centrocampista inglés o a su trayectoria con el equipo.

Por su parte, el Liverpool afronta una crisis en la posición de lateral derecho, con el regreso de Conor Bradley de una operación de rodilla y la ausencia de Jeremie Frimpong de los terrenos de juego por una lesión muscular, lo que lleva al club a seguir de cerca la situación de su exjugador, que abandonó Anfield en un ambiente controvertido.