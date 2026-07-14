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Arne SlotGetty Images
Abdelmawgood Samir

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El Liverpool permite que Slot dirija a la selección de Holanda

Holanda vs Marruecos
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¿Cómo es eso?

Según el diario holandés «De Telegraaf», Liverpool negocia para que su exentrenador Arne Slot dirija la selección de Países Bajos.

El informe señala que la directiva trabaja en acuerdos que protejan sus derechos económicos si el técnico acepta dirigir a la selección tras ser destituido al final de la pasada temporada.

Slot es el principal candidato para suceder a Koeman.

Slot es el principal candidato para sustituir a Ronald Koeman, quien renunció tras la temprana eliminación en el Mundial 2026.

La selección holandesa cayó en la ronda de 32 ante Marruecos en los penaltis, lo que provocó críticas y su renuncia.

El Liverpool ya ha despedido a Slot.

El Liverpool destituyó a Slot tras una temporada sin títulos.

Acuerdos financieros inteligentes que satisfacen a todas las partes

Según «The Telegraph», el Liverpool negociará una indemnización que proteja al club y evite pérdidas al técnico.

El plan consiste en elevar su salario durante el primer año como seleccionador hasta el nivel que habría cobrado en el Liverpool.

Así, Slot no pierde dinero y el Liverpool ahorra lo que habría pagado de haber cumplido el contrato, fijado hasta 2027.

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