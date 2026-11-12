El Liverpool debe pagar 100 millones de euros por el sustituto ideal de Virgil van Dijk

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Liverpool piensa en Luka Vuskovic como sucesor de Virgil van Dijk, según ha informado Florian Plettenberg, periodista especializado en fichajes de Sky Sports Germany. Sin embargo, Brighton & Hove Albion pide una cifra astronómica por el defensa central.

Van Dijk cumplirá 36 años el próximo verano. El capitán de la selección de Países Bajos también terminará entonces su contrato con Liverpool. Queda por ver si lo renovará.

La semana pasada, tras el partido entre Liverpool y Crystal Palace, habló sobre su situación contractual. El defensa se mostró tranquilo y dispuesto a esperar.

Renueve o no Van Dijk, Liverpool ya trabaja entre bastidores para encontrarle un sucesor a la altura. El defensa del Brighton Vuskovic es considerado el candidato ideal.

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El croata llegó a Tottenham Hotspur procedente de Hajduk Split en 2025 por once millones de euros. El club londinense decidió cederlo inmediatamente a Hamburger SV.

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En Alemania se convirtió en un jugador clave y disputó 28 partidos en la Bundesliga. Marcó seis goles con el club.

A su regreso a Inglaterra, los Spurs lo vendieron de inmediato al Brighton, que pagó 54 millones de euros por él y le ofreció un contrato hasta mediados de 2031.

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Gracias a ese contrato de larga duración, el club puede pedir lo que quiera por el joven talento. Según Plettenberg, su precio ya supera los cien millones de euros.