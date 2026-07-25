Walid Regragui se ha convertido en candidato para dirigir a la selección de Ecuador, ya que el exseleccionador de Marruecos muestra interés en vivir su primera experiencia como entrenador en Sudamérica.

La cadena Africa Soccer señaló, citando informes periodísticos procedentes de Ecuador, que Regragui es uno de los nombres que estudia la Federación Ecuatoriana para suceder a Sebastián Beccacece al frente de la selección absoluta.

La selección de Ecuador se había clasificado para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, antes de caer eliminada a manos de México.

Según la información, personas cercanas a Regragui comunicaron a las partes interesadas que está abierto a asumir la dirección de la selección de Ecuador, siempre que las negociaciones entre ambas partes avancen de la forma que él desea.

Regragui no es el único nombre destacado en la lista de la Federación Ecuatoriana, que incluye también al portugués Paulo Bento, a los argentinos Marcelo Gallardo y Eduardo Domínguez, además de los entrenadores españoles Miguel Ángel Ramírez y Robert Moreno.

La Federación Ecuatoriana tiene como objetivo nombrar al nuevo entrenador antes de la segunda semana del próximo mes, para darle el tiempo suficiente de preparar los parones internacionales previstos en septiembre, octubre y noviembre.