El Al-Ahli saudí se ha acercado a la incorporación de un nuevo jugador para el centro del campo, con el fin de suceder a su exestrella marfileña Franck Kessié, durante el actual periodo de fichajes veraniego.

El Al-Ahli había decidido prescindir de los servicios de Kessié, tras la finalización de su contrato al término de la temporada pasada, sin fichar a un jugador con sus mismas cualidades, pese a la incorporación del armenio Eduard Spertsyan y del ucraniano Artem Bondarenko.

El fiable periodista Sacha Tavolieri afirmó que el Al-Ahli ya ha comenzado a moverse para fichar al senegalés Alpha Touré, centrocampista del Metz francés, en el mercado veraniego actual.

Tavolieri aclaró, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que ambos clubes negocian en estos momentos para cerrar el traspaso del centrocampista senegalés al conjunto de Yeda con un contrato permanente.

Por su parte, Alpha Touré ha abierto la puerta a un traspaso al "Raqi" en el mercado veraniego actual, a la espera de alcanzar un acuerdo definitivo entre ambos clubes.

No es la primera vez que el nombre del jugador de 20 años se vincula con un traspaso a la liga saudí, ya que informes periodísticos revelaron el deseo de los clubes Al-Ittihad y Al-Diriyah de ficharlo en un periodo anterior.

Touré representa una oportunidad de oro para los clubes saudíes, no solo por su destacado nivel, sino también porque tiene apenas 20 años, lo que significa que sería inscrito como jugador extranjero sub-edad.

Además, el club francés no exagerará en gran medida sus exigencias económicas, ya que pedirá una contraprestación económica que oscila entre los 5 y los 7 millones de euros, según revelaron informes periodísticos anteriores.

El centrocampista senegalés se incorporó al Metz en el verano de 2024, procedente del Génération Foot, para disputar con él 53 partidos, en los que logró marcar un único gol y dar una asistencia.