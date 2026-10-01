¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-KSA-HILAL-ITTIHADAFP
Traducido por

El Ittihad se prepara para el clásico ante Al-Hilal con un partido de "primera categoría"

Al Ittihad
Al Hilal
1ª División
Saudi First Division League
Arabia Saudí

Los Tigres buscan el liderato

El club Al-Ittihad decidió recurrir a la Primera División saudí para preparar el esperado clásico contra su rival tradicional, Al-Hilal, en la Roshn Saudi League.

Al-Ittihad visitará a Al-Hilal el próximo 10 de octubre, en el estadio Kingdom Arena de Riad, capital de Arabia Saudí, en el partido estelar de la octava jornada de la Roshn League.

Y a 9 días del clásico, el club Al-Ittihad reveló que disputará un partido amistoso contra el club Al-Wehda, que juega en la Primera División saudí, con el fin de prepararse para el enfrentamiento ante Al-Hilal.

El encuentro se celebrará el próximo sábado, una semana antes del clásico, en el estadio del club Al-Ittihad en la ciudad saudí de Yeda.

Al-Ittihad afronta el clásico en busca de una victoria con la que arrebatar el liderato de la tabla de la liga saudí, ya que actualmente ocupa el segundo puesto con 17 puntos, a solo un punto por detrás de Al-Hilal, que es líder.

Cabe recordar que Al-Ittihad es el único equipo que no ha sufrido ninguna derrota en la actual temporada de la Roshn Saudi League hasta el momento, mientras que Al-Hilal ha perdido un solo partido ante Neom por un contundente 2-0.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google