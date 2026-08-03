El Ittihad se acerca a cerrar un fichaje senegalés

El club Al-Ittihad continúa sus movimientos con fuerza durante el mercado de fichajes estival, en busca de reforzar sus filas con elementos capaces de aportar en la nueva temporada. El club está cerca de cerrar un nuevo fichaje procedente de España, después de que sus negociaciones con el Almería hayan alcanzado fases avanzadas para hacerse con los servicios del centrocampista senegalés Dion Lopy.

Fuentes exclusivas revelaron al diario "Arriyadiyah" que el Al-Ittihad ha llegado a una fase avanzada de las negociaciones con el Almería para contratar a Dion Lopy, con un contrato que se extiende por cuatro años, en el marco del refuerzo del primer equipo de fútbol antes del inicio de la nueva temporada.

Las fuentes añadieron que las conversaciones entre ambos clubes han experimentado un gran avance durante los últimos días, lo que hace que el traspaso del jugador a las filas de «El Decano» durante el actual periodo de fichajes estivales sea algo cercano.

Por su parte, Fabrizio Romano, experto en fichajes de jugadores y entrenadores en Europa, escribió a través de su cuenta en la plataforma "X": "El Al-Ittihad alcanza un acuerdo de principio con el Almería por el jugador Dion Lopy".

Y añadió: "El valor de la operación es de 19 millones de euros, además de una cláusula que concede al club vendedor un 10 % del valor de una futura reventa. Se ha fijado la fecha del reconocimiento médico y se están completando los trámites burocráticos".

Según el sitio web «Transfermarkt», el valor de mercado de Dion Lopy se estima en unos 15 millones de euros, lo que refleja la posición que ocupa el jugador en el mercado de fichajes europeo.

Y a pesar de que el jugador, de 24 años, renovó recientemente su contrato con el Almería hasta el verano del año 2030, la dirección del Al-Ittihad continúa sus negociaciones con el club español, presidido por Mohamed Al-Khereiji, en un intento de convencerlo para que acepte la venta del contrato del jugador.

Dion Lopy se incorporó al Almería durante el verano del año 2023 procedente del club francés Stade de Reims, y desde entonces ha logrado imponerse en las filas del equipo.

El senegalés, de 24 años, ha disputado 105 partidos con la camiseta del Almería en diversas competiciones, en los que ha marcado cuatro goles y ha dado seis asistencias.

Lopy comenzó su andadura con el equipo en la competición de la liga española «LaLiga», antes de proseguir su trayectoria durante las dos temporadas siguientes en la segunda división española «LaLiga 2», manteniendo su presencia de forma regular con el equipo.