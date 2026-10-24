El club Al-Ittihad recuperó a su estrella en su búsqueda de la primera victoria en la presente temporada del torneo de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El Al-Ittihad visita al Navbahor uzbeko pasado mañana lunes, en el estadio de este último, en la tercera jornada de la fase de liga del torneo de la Liga de Campeones de Asia de Élite.

El diario saudí "Al-Riyadiyah" señaló que la lista del conjunto de Yeda para el partido registró el regreso del extremo neerlandés Steven Bergwijn, tras recuperarse de la lesión que sufrió recientemente.

Bergwijn sufrió una lesión de gastroenteritis que provocó su ausencia en el partido ante el Al-Diriyah, el pasado viernes, que terminó con la victoria de los "Tigres" por dos goles a cero, en la undécima jornada de la Liga Roshn saudí.

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El regreso del extremo es de suma importancia para el Al-Ittihad, especialmente porque no ha logrado ninguna victoria en la Liga de Campeones de Asia de Élite hasta el momento.

El "Decano" empató su primer partido ante el Al-Shamal catarí a un gol, mientras que perdió el segundo encuentro en el estadio Al-Inmaa de Yeda por 2-1 frente al Shabab Al-Ahli emiratí.

Estos resultados negativos han dejado al Al-Ittihad en una situación decepcionante en el torneo asiático, ocupando el undécimo puesto con un punto, mientras que el equipo uzbeko ocupa el séptimo puesto con 3 puntos.