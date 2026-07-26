La directiva del Al-Ittihad ha zanjado de manera definitiva su postura sobre el futuro de la estrella francesa Moussa Diaby, poniendo fin a todas las especulaciones vinculadas a una posible salida durante el actual mercado de fichajes estival, en un momento en el que el equipo continúa sus preparativos para la nueva temporada en su concentración en España, entre indicios positivos tanto en el plano técnico como en el físico, y con una clara puesta en escena de las ideas que el entrenador alemán Jens Wissing busca consolidar dentro del equipo.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" confirmó que la directiva del Al-Ittihad no tiene ninguna intención de vender a Moussa Diaby ni de incluirlo en la lista de transferibles del verano, dada su plena convicción sobre la importancia del jugador dentro del proyecto del equipo la próxima temporada.

Diaby es uno de los jugadores más comprometidos y disciplinados del Al-Ittihad durante la concentración de preparación en España, ya que llegó en un destacado estado físico que se ganó la aprobación del cuerpo técnico dirigido por el entrenador alemán Jens Wissing.

Asimismo, el jugador ha mostrado indicios claros de recuperar el nivel que ofreció en su primera temporada con el Al-Ittihad, tras el bajón que vivió la pasada campaña, en la que todo el equipo se vio afectado a nivel de resultados y rendimiento.

El extremo francés continuó brillando en los partidos amistosos, después de haber logrado marcar dos goles en los dos encuentros de preparación, en una nueva confirmación de su puesta a punto técnica y física antes del inicio de la temporada.

Ambiente positivo dentro de la concentración del Al-Ittihad

El diario "Asharq Al-Awsat" señaló que la concentración del Al-Ittihad transcurre de forma positiva bajo la dirección del entrenador alemán, especialmente tras completarse la plantilla con la incorporación de todos los jugadores locales y extranjeros.

El argelino Houssem Aouar se sumó recientemente a los entrenamientos, y actualmente se somete a un programa físico y de preparación especial, con el objetivo de alcanzar la mejor puesta a punto posible antes de participar en los próximos partidos amistosos.

Los partidos de preparación revelaron rasgos claros de la idea de juego del entrenador Jens Wissing, ya que la idea de recurrir a un lateral izquierdo extranjero no parece estar entre sus prioridades en la etapa actual.

Pese a la presencia del albanés Mario Mitaj, el entrenador prefirió alinear a Muadh Fageehi como titular en la posición de lateral izquierdo durante los dos partidos amistosos, mientras que a Mitaj le concedió la oportunidad de participar en la posición de pivote ante el Las Palmas, y el jugador ofreció una buena actuación en ese puesto.

Estas decisiones técnicas reflejan una orientación clara dentro del club hacia el recurso de soluciones locales en la posición de lateral izquierdo, lo que explica la continuidad en la búsqueda de un jugador local para reforzar esa demarcación, encabezando la lista tanto Hussein Al-Sibyani como Fares Abdi.

La presión tras pérdida: el nuevo arma del Al-Ittihad

Los dos partidos amistosos ante el Orlando Pirates sudafricano y el Las Palmas español pusieron de relieve una de las ideas tácticas más importantes que Wissing busca aplicar, consistente en la presión tras pérdida y la rápida recuperación del balón.

El Al-Ittihad logró marcar dos goles que llegaron directamente tras arrebatar el balón al rival después de intensas acciones de presión, lo que refleja la identidad técnica que el entrenador alemán trabaja para consolidar dentro del equipo de cara a la nueva temporada.

El Al-Ittihad continúa con sus movimientos para reforzar su plantilla antes del inicio de la temporada, ya que apunta a fichar jugadores extranjeros en el centro del campo con el fin de potenciar la calidad del equipo.

Por otra parte, los indicios apuntan a que Mario Mitaj podría estar entre los jugadores candidatos a abandonar el equipo, ante la tendencia a recurrir a un jugador local en la posición de lateral izquierdo, además del deseo de la directiva de fichar a un pivote extranjero que constituya la opción principal del entrenador alemán en esa demarcación.