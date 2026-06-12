Robert Lewandowski podría jugar en Estados Unidos. Fabrizio Romano, tras la información de Tomasz Wlodarczyk, asegura que el delantero considera unirse al Chicago Fire.

El Barcelona, consciente de la edad del polaco, que cumplirá 38 años en dos meses, busca un delantero más joven y sigue de cerca a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

La estrella ha viajado a EE. UU. con su agente, Pini Zahavi, para iniciar las conversaciones.

No obstante, aún no hay acuerdo, subraya Wlodarczyk: «Lewandowski valora la oferta, pero no ha decidido aún».

Chicago Fire le ofrecería un contrato de dos años, con opción a un tercero.

Además, Chicago busca fichar a Leon Goretzka, cuyo contrato con el Bayern Munich expira este verano.

Goretzka, de 31 años, no tenía la titularidad asegurada la temporada pasada y, al igual que Lewandowski, estaría abierto a una aventura en Illinois.