John Stones está a punto de fichar por el Inter, según informó este lunes en X el experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano. El defensa, que también puede actuar como centrocampista, puede llegar gratis, ya que recientemente dejó el Manchester City con la carta de libertad.

El Inter ya ha alcanzado un principio de acuerdo con Stones, añade Romano en su información. Se espera que el reconocimiento médico y la firma de los contratos se produzcan en breve.

Stones tiene preparado en Milán un contrato hasta mediados de 2028. El inglés, de 32 años, jugó exactamente diez temporadas en el Manchester City, durante toda la etapa de Pep Guardiola como entrenador del gigante inglés.

Stones también tenía ofertas de la Premier League. La Juventus también se puso en contacto con el veterano, que, por tanto, tiene prácticamente decidido firmar un contrato de dos años con el Inter.

La BBC informó la semana pasada de que el Chelsea estaba interesado en Stones. El club londinense ha puesto ahora sus miras en el exjugador del Ajax Jordan Henderson.

El futuro fichaje del Inter alcanzó con Inglaterra las semifinales del Mundial. Stones fue titular contra Argentina, que alcanzó la final a costa del conjunto inglés.

Stones suma 94 internacionalidades con la camiseta de Inglaterra. Aún no está claro si entra en los planes del seleccionador Thomas Tuchel para el próximo periodo.