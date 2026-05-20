El Inter Miami está a punto de fichar a Casemiro, según el fiable periodista Ben Jacobs. El brasileño dejará el Manchester United este verano como agente libre.

Su salida de Inglaterra se esperaba desde hace meses: pese a que esta temporada recuperó a ratos su mejor nivel, el United no ejerció la opción de prorrogar su contrato un año.

Ya en marzo, Fabrizio Romano reveló que el centrocampista deseaba jugar en la MLS junto a Lionel Messi. Según Jacobs, el acuerdo está en su fase final.

El club se muestra «optimista» y confía en cumplir las normas financieras de la MLS, mientras que el jugador está deseando dar el salto.

LA Galaxy y algunos clubes de Oriente Medio intentaron ficharlo en el último momento, pero el brasileño solo quiere jugar en Inter Miami.

Así, el plantel de estrellas de Miami se refuerza aún más: ya cuentan con Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Esta semana recibió otra buena noticia: el seleccionador Carlo Ancelotti lo convocó para el Mundial con Brasil.