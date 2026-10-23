El informe del árbitro del partido entre Al Nassr y Al Faisaly en la Roshn Saudi League zanjó la polémica sobre a quién correspondía el gol que marcó la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

El Al Nassr venció al Al Faisaly por 3-1, en el partido que disputaron ambos equipos este viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majmaah, en la jornada undécima de la Roshn League.

El partido contó con la brillante actuación de Cristiano Ronaldo, quien marcó el segundo gol del Al Nassr en el minuto 49, tras rematar de cabeza al fondo de la red un centro que su compatriota João Félix envió desde un tiro libre.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales generaron cierta polémica al considerar que el gol lo había marcado en propia puerta, por error, un defensa del Al Faisaly, y no la estrella portuguesa.

El periodista saudí Ali Al Anzi zanjó la polémica sobre este asunto a través de su cuenta personal en la red social "X", donde confirmó que el árbitro del partido anotó el segundo gol en su informe a nombre de Cristiano Ronaldo.

El árbitro del partido ratificó lo publicado por la web oficial de la Roshn Saudi League, donde el gol también fue anotado a nombre del "Misil de Madeira".

Este gol resulta de gran importancia para el capitán del Al Nassr, ya que es el número 982 de su carrera, por lo que se queda a solo 18 goles de convertirse en el primer jugador en alcanzar la barrera de los 1.000 goles en la historia del fútbol.