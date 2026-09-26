El caso financiero del Manchester City ha entrado en una fase aún más grave, después de que ciertas fuentes revelaran que el club fue declarado culpable de infringir casi todos los cargos financieros que se le imputan, mientras que Stefan Borson, exasesor financiero del club, advirtió de que la sanción podría llegar hasta la "opción nuclear", consistente en el descenso de la Premier League.

La Premier League acusó al Manchester City de cometer irregularidades financieras a gran escala durante un periodo en el que el club encadenaba éxitos, antes de que una comisión independiente examinara el caso, cuyas audiencias concluyeron en 2024.

Según fuentes del diario "Daily Mail", se informó a los clubes de la Premier League de que la comisión independiente ya ha alcanzado su decisión, a la espera de darla a conocer oficialmente, en medio de la creencia de que el resultado favorece a la competición.

De acuerdo con la información que circula, el Manchester City fue declarado culpable de casi todos los 115 cargos, salvo uno, relacionados con la infracción de la normativa financiera de la Premier League.

El exasesor del City: todo se ha vuelto posible

Borson, que anteriormente trabajó como asesor financiero del Manchester City entre 2002 y 2007, fue preguntado, a través de la cadena "TalkSPORT", sobre si el descenso de la Premier League estaba planteado como una de las posibles sanciones tras la publicación de la decisión.

Y respondió: "Todo es posible, y ahora se va a abrir el infierno, porque este asunto va a durar semanas y semanas y semanas".

Y añadió, según recogió "Daily Mail": "Será muy difícil para el City decir cualquier cosa o controlar las repercusiones de este escenario, y eso sin que sepamos siquiera todavía qué contiene la decisión".

Y continuó: "Es casi seguro que pronto veremos la decisión de la comisión independiente en detalle, y eso dará a la gente una enorme cantidad de munición para atacar a estas personas y al club".

Y aclaró: "Después entraremos en el proceso de determinar la sanción, que se llevará a cabo a puerta cerrada".

Borson dijo que la gravedad de la situación reside también en que el Manchester City ha negado todos los cargos a lo largo de todo el caso, y añadió: "El Manchester City lo ha negado todo en todo momento, y ha librado un proceso que quizá haya costado a ambas partes más de 100 millones de libras esterlinas, y al final se ha demostrado que infringió todo".

Y cerró sus declaraciones diciendo: "Están en un aprieto muy, muy grave".

El recurso es previsible, pero sus posibilidades de éxito son escasas

Como el club sigue negando haber cometido irregularidad alguna desde que se le imputaron los cargos en febrero de 2023, se espera de forma generalizada que el Manchester City presente un recurso contra la decisión.

Pero Borson considera que las posibilidades de revertir el fallo mediante el recurso son muy escasas, y dijo: "Un recurso basado en los hechos es muy poco probable que prospere".

Y añadió: "Dado que el City ha sido ahora declarado culpable de casi todo, la propia decisión será muy dura en lo que respecta a la conducta del club, la conducta de los individuos, sus actuaciones, así como la credibilidad de sus posturas durante las audiencias. No habrá dónde esconderse cuando se publique la decisión".

Y continuó: "Y cuando después haya que presentar estos resultados ante una instancia de apelación que no se beneficia de volver a escuchar el caso por completo, ya sea en cuanto a los testimonios de los testigos o a revisar de nuevo toda la documentación, será extremadamente difícil para el City revertir estos hechos probados".

¿Impugnará el City la imparcialidad de la comisión?

El exasesor financiero consideró que el último comunicado del Manchester City contenía indicios sobre la manera en que el club podría intentar impugnar la decisión.

Y dijo: "Creo que el City insinuó en el último párrafo de su comunicado que el proceso y la propia comisión quizá estuvieran sesgados de una u otra forma, y que también podría impugnar el largo tiempo que ha tardado en emitirse la decisión".

Y añadió: "Todos estos argumentos, ya se refieran al sesgo o a cualquier cuestión de procedimiento, es muy poco probable que prosperen. En cuanto a revertir los resultados relativos a los hechos, considero que es algo muy improbable".

Y Borson concluyó su análisis diciendo: "En última instancia, creo que el City tendrá ahora que asumir su sanción, y será dura".