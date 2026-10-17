Facundo Bernal, jugador del Real Betis, se enfrenta al riesgo de una sanción de al menos 4 partidos tras su expulsión en el partido contra el Barcelona, a raíz de un encontronazo con Lamine Yamal que terminó con el futbolista bético propinando dos cabezazos en la cara a la estrella del conjunto catalán, según lo recogido en el acta del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea.

El encuentro, además de la anulación de un gol de Giovani Lo Celso en la primera mitad, vivió una acción polémica al inicio de la segunda parte, después de que el jugador del Betis Valles derribara con fuerza a Fermín López. Lamine Yamal intervino para apoyar a su compañero, antes de que la situación derivara en un enfrentamiento entre los futbolistas, durante el cual Bernal actuó con violencia contra el jugador del Barcelona, lo que llevó al árbitro a mostrarle la tarjeta roja.

De Burgos Bengoetxea explicó en su acta: "En el minuto 54, fue expulsado el jugador Facundo Bernal Cruz, número 6, por el siguiente motivo: durante un enfrentamiento, este jugador agarró a su rival por el cuello y le propinó dos cabezazos consecutivos en la cara, estando el balón fuera de juego. El jugador contrario no necesitó asistencia médica y pudo continuar el partido".

Una posible sanción de hasta 12 partidos

Según lo recogido en el acta, Bernal podría afrontar una sanción de al menos 4 partidos, en virtud del artículo 103 del código disciplinario, que establece que la agresión a otra persona sin causarle lesión, si se produce con el juego detenido o lejos del balón, de modo que sea imposible intervenir en la jugada, se castiga con una suspensión de 4 a 12 partidos.

El hecho de que el jugador del Barcelona no haya sufrido lesión alguna resulta relevante para determinar el castigo, ya que la sanción podría oscilar entre 6 y 15 partidos en caso de que la agresión hubiera provocado una lesión, según lo señalado en el acta.

Por otro lado, el futbolista podría intentar beneficiarse de la aplicación del artículo 130 relativo a la violencia durante el juego, lo que abriría la puerta a una sanción más leve, de entre dos y 3 partidos, aunque esta posibilidad parece menos probable dada la clara redacción del acta arbitral, que confirmó que la agresión se produjo mientras el balón estaba fuera de juego.

Otra acción que implica al entrenador del Betis

Los hechos polémicos no se limitaron a la expulsión de Bernal, ya que el acta del árbitro también incluyó una referencia a una acción de Manuel Fajardo Mateo, director técnico del Real Betis, hacia el cuarto árbitro Alejandro Clemente Ortuño.

En el acta se indica que "tras la revisión del videoarbitraje (VAR) de la primera mitad, el director técnico del Real Betis Balompié, el señor Manuel Fajardo Mateo, golpeó el balón que se encontraba en la zona del cuarto árbitro, lo que provocó que impactara en su pierna y le causara una leve lesión".

Este hecho podría derivar en una sanción para el entrenador si está inscrito oficialmente de forma que permita exigirle responsabilidad disciplinaria; en caso de que no lo esté, el castigo podría recaer sobre el propio club, en forma de una multa económica por el incidente.