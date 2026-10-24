El huracán inglés pierde su brillo: ¿resurgirá Bellingham en el Clásico?

El paso de Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, de ser un huracán futbolístico con la selección de Inglaterra a un jugador que brilla a intervalos con el conjunto blanco.

Y es que, después de que el centrocampista inglés brillara de forma llamativa durante el último parón internacional, regresó a su club sin mantener la misma efectividad a la hora de decidir los partidos.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Bellingham no ha perdido su talento, pero ahora aparece y desaparece con menos fuerza, mientras recupera gradualmente su influencia en el juego, algo que el Clásico ante el Barcelona pondrá a prueba.

El 3 de octubre, Bellingham logró ofrecer una actuación excepcional ante Croacia, después de que pareciera disputar el partido él solo.

La selección inglesa arrolló a su rival en la ciudad de Rijeka con un resultado de 7-0, y el jugador del Real Madrid marcó un gol y dio tres asistencias, estuvo presente en todas partes dentro del campo, elevó su ritmo cuando quiso y mantuvo una conexión constante con sus compañeros.

Su actuación fue toda una exhibición de fuerza, talento y personalidad, sobre todo teniendo en cuenta que la selección de Croacia, que cuenta con Luka Modric, no era un rival cualquiera ni un equipo pequeño acostumbrado a recibir derrotas abultadas, sino todo lo contrario.

Ese partido coronó un parón internacional excepcional para Bellingham, en el que marcó un gol y dio cuatro asistencias en cuatro partidos.

El jugador regresó a Madrid después de recordarle a todos la versión que acaparó las miradas durante su primera temporada con la camiseta del conjunto blanco, cuando el centrocampista aparecía de forma sorpresiva dentro del área y decidía los partidos con una facilidad llamativa.

Pero ese brillo con la selección inglesa no tuvo una continuidad inmediata con el Real Madrid, ya que, desde su regreso, Bellingham disputó cuatro partidos ante el Villarreal, la Roma, el Sevilla y el Leipzig, en los que no marcó ningún gol y se limitó a dar una sola asistencia.

Este balance parece modesto para un jugador que participó de forma directa en cinco goles con la selección de su país poco tiempo atrás.

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Sería injusto decir que Bellingham dejó de ofrecer buenos niveles, ya que la valoración de su rendimiento necesita tener en cuenta múltiples aspectos, pero sí ha perdido parte de esa presencia abrumadora y de esa capacidad para decidir que le hicieron dar un gran impulso a sus compañeros de la selección de Inglaterra.

En el encuentro ante el Villarreal, que marcó su regreso a la competición, Bellingham disputó 90 minutos sin una gran influencia ofensiva, ya que remató dos veces y no creó ninguna ocasión, ofreciendo una actuación lejos del huracán que había desatado con la selección de Inglaterra.

El jugador tampoco fue capaz de marcar ante la Roma, a pesar de disputar el partido completo, ya que remató tres veces, creó una ocasión para sus compañeros y participó más en el juego, pero su presencia se redujo en un partido que vivió un intercambio de ataques, goles y momentos emocionantes, antes de terminar con victoria del Real Madrid por 4-3.

El contraste fue evidente al comparar esta actuación con la que ofreció ante Croacia, pues el jugador que parecía estar detrás de cada ataque de la selección inglesa necesitaba ahora recuperar su sitio dentro del Real Madrid, ante la presencia de otros jugadores que lideran el panorama y una distribución diferente de las responsabilidades ofensivas.

Recuperar la influencia

Pero los números también desmienten la existencia de un retroceso continuo en el nivel de Bellingham, que ha seguido evolucionando desde su regreso, pues, después de no ser capaz de crear ninguna ocasión ante el Villarreal, creó una ocasión contra la Roma, dos ante el Sevilla y tres en el encuentro frente al Leipzig.

Estas cifras dibujan una imagen diferente de la que sugiere la existencia de una crisis, ya que el centrocampista del Real Madrid recupera gradualmente su influencia en el juego, aunque todavía no ha recuperado la facilidad para marcar que mostró durante sus mejores momentos.

Ante el Sevilla, Bellingham dio su única asistencia desde el parón internacional, tras servir un gol a Kylian Mbappé, y además disputó su partido más productivo durante esta serie. En el encuentro frente al Leipzig no volvió a participar de forma directa en la consecución de goles, pero creó tres ocasiones, remató dos veces y tuvo éxito en sus dos intentos de regate.

Estos detalles pueden pasar inadvertidos cuando los focos se reparten entre otros jugadores, pero revelan a un futbolista cuya presencia aumenta en las últimas zonas ofensivas.

La posición de Bellingham dentro del campo también influye en la naturaleza de su rendimiento, ya que José Mourinho lo utiliza en una posición adelantada, cerca de los delanteros, donde sus cualidades para avanzar desde el centro del campo y llegar al área pueden marcar la diferencia.

Pero este rol también lo aleja de algunas fases de la construcción de los ataques y hace que su presencia dependa de hasta qué punto el balón llega a las zonas de peligro.

En ocasiones, Bellingham parece haber desaparecido del partido por no participar en la circulación del balón; otras veces, aparece de repente, encuentra un espacio adecuado y convierte un ataque normal en una ocasión peligrosa. Y ese es el precio de jugar cerca de la portería: su presencia continua disminuye en algunos tramos del partido, pero se vuelve más decisivo.

En cuanto a su balance global esta temporada, Bellingham ha marcado tres goles y ha dado otras tres asistencias a lo largo de nueve jornadas de LaLiga.

Sus seis contribuciones directas en goles representan un balance llamativo para un centrocampista, lo que impide calificar su temporada de decepcionante.

La cuestión no reside en la magnitud del talento que todavía posee, sino en su capacidad para imponerlo de forma reiterada, pues la selección de Inglaterra disfrutó durante el parón internacional de un jugador brillante capaz de convertir casi cada aparición en una fuente de amenaza para los rivales.

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El Real Madrid, en cambio, recuperó después una versión menos estable de Bellingham, pese a la existencia de indicios claros de la mejora de su nivel.

El Clásico en el Camp Nou ante el Barcelona parece el escenario ideal para medir el progreso que ha logrado el jugador en la recuperación de su nivel.

Mourinho necesitará la energía de Bellingham, su capacidad para llegar al área y su fuerte personalidad, como un jugador capaz de cambiar el rumbo de cualquier partido.

El reto para él será recuperar la continuidad que convierte los destellos individuales en dominio, y las apariciones intermitentes en un huracán futbolístico.



