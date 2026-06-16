El fichaje más esperado firma su contrato con el Real Madrid

Hoy, martes, uno de los jugadores más destacados ha firmado su contrato de traspaso al Real Madrid, con efecto a partir de este verano.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, confirmó en X: «Bernardo Silva ha firmado oficialmente su contrato con el Real Madrid».

Su contrato con el Manchester City vence el 30 de junio, por lo que llega gratis.

Romano añadió: «El acuerdo anunciado hace una semana es oficial: el centrocampista portugués firma por dos años, con opción a un tercero».

El experto en fichajes concluyó: «El entrenador portugués José Mourinho tenía muchas ganas de fichar a Bernardo Silva».

Según El Confidencial, el jugador retrasará su incorporación hasta julio para minimizar su residencia fiscal en España y evitar el 45 % de impuestos sobre sus ingresos.

