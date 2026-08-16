"El fichaje del siglo": el Barcelona ya tiene lo que quiere el Madrid

El fichaje de Rodri por el Barcelona provocó amplias reacciones en el entorno futbolístico español, después de que el destino del jugador cambiara del Real Madrid, considerado uno de los principales candidatos a incorporarlo, al eterno rival catalán, en una operación que, según algunos observadores, podría redefinir los contornos de la rivalidad entre los dos grandes del fútbol español.

Joan Vilches, director editorial del diario catalán "Sport", afirmó en un artículo titulado "El Barcelona ya tiene lo que quiere el Madrid" que la llegada de Rodri al club catalán representa un duro golpe para el Real Madrid, después de que el centrocampista español fuera candidato a reforzar la posición que más dudas genera en las filas del conjunto blanco.

Vilches añadió que Rodri no supone únicamente un refuerzo para una posición concreta, sino un jugador capaz de cambiar por completo la manera de jugar del equipo, citando sus cualidades para dar equilibrio, dirigir el juego y controlar el ritmo de los partidos, elementos que, en su opinión, le otorgan un lugar como titular en cualquier gran equipo.

El articulista señaló que el valor de Rodri va más allá de sus habituales funciones de recuperación del balón y construcción de las jugadas ofensivas, al considerar que su influencia se extiende a la personalidad del equipo y a su capacidad para dominar los grandes partidos, lo que hace que la operación, desde su punto de vista, tenga una dimensión mayor que la simple incorporación de un nuevo jugador a la plantilla del Barcelona.

Consideró que Deco merece un gran reconocimiento tras lograr cerrar la operación, al estimar que el director deportivo del Barcelona ha cerrado una operación que puede suponer el inicio de una nueva era dentro del club, además de dar al equipo un fuerte impulso en la carrera por competir por todos los títulos.

Al mismo tiempo, el articulista no pasó por alto los demás avances positivos dentro del equipo, aludiendo a la continuidad del gran momento del joven delantero egipcio Hamza y su capacidad goleadora, junto al buen rendimiento de Bassiu, el recién llegado del Brujas, que marcó dos goles durante la pretemporada, lo que refuerza el optimismo en torno a las opciones ofensivas del Barcelona.

No obstante, Vilches subrayó que estos elementos no resuelven el problema de la posición de delantero centro puro, al afirmar que el Barcelona todavía necesita reforzar esa demarcación, en un momento en el que la incertidumbre rodea el futuro de la operación de Julián Álvarez.

El articulista consideró que los movimientos del Barcelona en el mercado de fichajes reflejan que el equipo cuenta con "más recursos, más alternativas y mayor ambición" en comparación con lo que el club había mostrado durante los últimos años, al afirmar que la llegada de Rodri representa la máxima expresión de este cambio.

Vilches cerró su análisis subrayando que la operación de Rodri no puede reducirse a un gran fichaje, sino que es una declaración clara de las intenciones del Barcelona; pues el club, según el articulista, no se limitó a reforzar sus filas, sino que también logró hacerse con uno de los mejores centrocampistas del mundo, un jugador que podría haber supuesto una incorporación de calidad para el Real Madrid.