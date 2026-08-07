El fichaje del Real Madrid supera el reconocimiento médico

El Real Madrid anunció que uno de sus jugadores superó el reconocimiento médico como paso previo a la firma del contrato para su fichaje por el "Santiago Bernabéu".

El Real Madrid reveló, a través de su cuenta en la red "X", que Yan Diomande superó el reconocimiento médico al que se sometió este viernes en el hospital Blue.

El Real Madrid señaló ayer jueves, en un comunicado publicado en su página oficial, que había alcanzado un acuerdo con el Leipzig para la firma de Diomande hasta el verano de 2033.

El valor fijo de la operación asciende a 125 millones de euros, con la posibilidad de añadir 10 millones de euros en concepto de bonificaciones de fácil consecución, y otros 5 millones en concepto de bonificaciones ligadas a condiciones más difíciles; además, el Leganés recibirá el 5% del valor fijo de la operación.

El esperado anuncio llegó tras unas negociaciones que se prolongaron más de lo previsto debido a una disputa entre los agentes actuales y anteriores del jugador.

Diomande solo ha disputado 46 partidos oficiales con equipos de primera división: 10 partidos con el Leganés y 36 con el Leipzig, de los cuales 33 en la liga alemana y 3 en la Copa de Alemania. Si a ello se le suman 13 partidos internacionales con la selección de Costa de Marfil, su cómputo asciende a 59 encuentros a nivel absoluto.

El Real Madrid considera que esta experiencia ha sido suficiente para constatar que el jugador posee las cualidades que lo convierten en uno de los delanteros más prometedores del mercado de fichajes.

El extremo marfileño puede jugar tanto por la banda derecha como por la izquierda, una ventaja que ofrece al entrenador José Mourinho opciones variadas para construir una línea de ataque más feroz, explosiva y menos previsible.



