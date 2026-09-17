Carlos Espí, delantero del Real Madrid, salvó a su compañero Marc Cucurella, el lateral izquierdo, de una tormenta de críticas tras la victoria del conjunto blanco ante el Elche (3-2), el pasado martes, sobre la bocina, en la sexta jornada de LaLiga.

El Real Madrid ganaba por dos goles a cero, pero retrocedió mucho en la segunda mitad, lo que permitió al Elche igualar el marcador, aunque el suplente Espí, incorporado recientemente al conjunto merengue en el pasado mercado estival, arrancó el gol de la victoria en el tiempo de descuento.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que el gol de Espí salvó a Cucurella de las críticas que lo habrían rodeado después de que provocara de forma directa los dos goles del Elche.

En el minuto 71, Abel Osorio logró marcar el primer gol del Elche, tras saltar más alto que Cucurella y rematar de cabeza a la red, mientras que el mayor error en el segundo gol llegó cuando el lateral español falló al despejar el balón en el minuto 83, lo que derivó en el segundo tanto obra de Fer Niño.

El diario indicó que Cucurella habría sido duramente criticado por su claro error, pero todo el equipo del Real Madrid se había relajado, y Vinicius Junior falló tres claras ocasiones de gol, ocasiones que un delantero en la cima de su nivel no suele desperdiciar.

Y añadió: "Esta vez, en la jugada que acabó en el gol del empate 2-2, Cucurella no pudo culpar a sus botas de los goles del rival, como hizo hace dos años en el partido entre Tottenham y Chelsea, cuando dos resbalones suyos provocaron dos goles del Tottenham en los primeros minutos del derbi de Londres. Aquel día, Cucurella cambió sus botas, se deshizo de ellas, publicó una foto en Instagram y pidió disculpas a la afición del Chelsea".

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