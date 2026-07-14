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Hussein Hamdy

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El fichaje del Manchester United supera el reconocimiento médico

M. Carrick
Y. Tielemans
Manchester United
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Último paso

El mediocampista belga Youri Tielemans ha superado el reconocimiento médico y firmará hoy con el Manchester United, según confirmó el periodista Fabrizio Romano.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió en X: «El centrocampista belga Yuri Tielemans ha completado el reconocimiento médico y firmará hoy por el Manchester United».

El contrato será de cinco años, hasta 2031.

Romano ya había indicado que el United activó la cláusula de rescisión de 41 millones de euros con el Aston Villa y alcanzó un acuerdo verbal con el jugador.

Tielemans, de 29 años, tenía contrato con el Villa hasta 2028 tras llegar en 2023 procedente del Leicester.

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