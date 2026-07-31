El fichaje del Barcelona supera el reconocimiento médico

El FC Barcelona cerró el fichaje del joven belga Jesse Bisiwu, jugador del Club Brujas, después de que el futbolista de 18 años firmara su contrato con el club catalán este viernes, en las oficinas de la ciudad deportiva de Sant Joan Despí.

Según el diario español "Mundo Deportivo", se espera que el Barcelona anuncie oficialmente el fichaje este viernes.

El acuerdo entre el Barcelona y el Club Brujas por Jesse Bisiwu estaba cerrado desde hacía varios días, y solo quedaban por ultimar algunos detalles contractuales que ya han sido resueltos.

El diario señaló que el prometedor extremo izquierdo belga firmó esta tarde con el Barcelona tras superar el reconocimiento médico, antes de abandonar la ciudad deportiva a pie en compañía de sus agentes para dirigirse a comer, mientras que Deco lo recibió en las instalaciones del club.

La operación del jugador belga tiene un valor cercano a los 8,5 millones de euros que abonará el Barcelona, además de que el Club Brujas se quedará con un 20% del valor de cualquier futura venta del jugador.

La penetración y la velocidad por la banda izquierda son uno de los puntos fuertes más destacados de Bisiwu.

Mundo Deportivo ya había revelado, el 8 de julio, que el Barcelona lanzaba una fuerte ofensiva para fichar a Bisiwu, después de que el club considerara la operación una prioridad debido a su calidad técnica y a su buena constitución física, ya que mide 1,85 metros, además de su gran potencial de desarrollo de cara al futuro.

Bisiwu obtendrá ficha con el filial, pero estará dentro de la dinámica del primer equipo debido al gran potencial que posee.