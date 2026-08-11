El fichaje del Barcelona llega a España

El lateral ecuatoriano Josué Caicedo, de 18 años, llegó a la capital catalana un mes completo después de anunciarse oficialmente su fichaje por el Barcelona Atlètic, tras resolverse los problemas burocráticos que retrasaron su incorporación a los entrenamientos del filial, que finalizó el pasado domingo su concentración de preparación para la temporada en el estadio Vall d'en Bas, en Girona.

El Barcelona Atlètic había anunciado oficialmente el fichaje de Caicedo el pasado 13 de julio, mediante una cesión con opción de compra por valor de 2,5 millones de euros procedente del club ecuatoriano LDU Quito, opción que podría convertirse en obligatoria si se cumplen una serie de condiciones. Sin embargo, las cuestiones burocráticas le impidieron viajar desde Ecuador e incorporarse a sus nuevos compañeros en la fecha prevista, el 20 de julio.

Nada más llegar al aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat, Caicedo dejó claros sus objetivos al afirmar: "Agradecido con toda la gente de aquí. Quiero ser protagonista y quedarme aquí. Mi sueño es debutar en Primera con el Barcelona", mostrando su gran ambición pese a su corta edad.

El jugador ecuatoriano posee unas cualidades físicas y técnicas de alto nivel, destaca por su gran capacidad ofensiva, agilidad y velocidad de reacción, características que comparte con su futbolista favorito del club catalán, ya que declaró a los medios que le esperaban en Barcelona: "Mi referente en el Barcelona es Balde".

Caicedo también reveló que hasta ahora no ha "podido hablar con Deco", pero que "se entrenó" durante el mes de espera, ya que no pudo incorporarse al equipo filial debido a los problemas burocráticos que dificultaron su viaje.

Pese a su corta edad, Caicedo disputó 8 partidos con el primer equipo del club LDU Quito, con un total de 344 minutos, y el prometedor defensa debutó además en la Copa Libertadores el pasado 26 de mayo ante el Bolívar Always Ready, en una temprana experiencia internacional que refuerza su valor.

El Barcelona tiene grandes expectativas puestas en el joven jugador, aunque la dirección del club también es consciente de que necesitará un periodo de adaptación y el tiempo suficiente para integrarse en el estilo de juego catalán, antes de poder competir por un puesto en el primer equipo y cumplir su sueño de jugar en Primera.