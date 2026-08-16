El fichaje de Rodri deja a Bouaddi a las puertas del Manchester City

El marroquí Ayoub Bouaddi, estrella del Lille, está a las puertas de fichar por el Manchester City durante el presente mercado de fichajes de verano, para reforzar las filas de los citizens a partir de la nueva temporada.

El Manchester City busca incorporar a un nuevo centrocampista, y su elección ha recaído en Bouaddi, para compensar la posible marcha del español Rodri rumbo al Barcelona.

Algunos informes de prensa habían señalado que la operación del traspaso de Rodri al Barcelona ya estaba cerrada, y que solo faltaba el anuncio oficial.

Por su parte, el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, señaló que el Manchester City se prepara ahora para cerrar el fichaje de Ayoub Bouaddi procedente del Lille, tras la venta de Rodri al Barcelona.

Y añadió a través de su cuenta en «X»: «Se ha alcanzado un acuerdo sobre los términos personales hace unos días, y la decisión ya está tomada: Bouaddi se incorporará al equipo ahora, y no en 2027».

Cabe recordar que Bouaddi, de 18 años, fue uno de los elementos más destacados de la selección de Marruecos que participó en el Mundial 2026, en el que Marruecos alcanzó los cuartos de final.

Algunos informes de prensa aclararon en los últimos días que el fichaje de Bouaddi podría costar a las arcas del Manchester City más de 100 millones de euros.







