El fichaje de Cocorela revela un lado oscuro del Real Madrid

Un reportaje periodístico publicado este lunes reveló un lado oscuro del Real Madrid, evidenciado por el fichaje de Marc Cucurella, procedente del Chelsea.

El club blanco ha anunciado oficialmente el fichaje del defensa de 27 años, con un contrato hasta 2032.

Es el primer fichaje desde la llegada de Mourinho, y el Real Madrid pagará al Chelsea 55 millones de euros, que podrían subir a 60 millones si se cumplen objetivos de rendimiento.

Es el segundo fichaje para ese puesto en un año.

En 2025 el club pagó 50 millones al Benfica por Carreras, quien no cumplió las expectativas. Por eso Mourinho pidió otro lateral pese a tener ya a Carreras, Fran García y Mendy.

Tras intentar fichar a Javi Martínez, que renovará con el Manchester City, y a Calafiori, tasado en 80 millones por el Arsenal, el club optó por Cucurella.

En menos de un año, el club ha invertido más de 100 millones en dos laterales izquierdos, lo que refleja la falta de planificación deportiva la temporada pasada.