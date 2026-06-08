El Feyenoord toma una decisión sorprendente sobre Giovanni van Bronckhorst

Según el Algemeen Dagblad, el regreso de Giovanni van Bronckhorst al Feyenoord está descartado. El exentrenador y leyenda del club había sonado para un cargo directivo en el equipo de Róterdam, pero, de acuerdo con el especialista Mikos Gouka, esa opción ya se descarta.

Tras los recientes cambios en la cúpula del club, se buscaba una nueva estructura organizativa en la que Van Bronckhorst, con su experiencia, respaldara al director técnico Dévy Rigaux.

Sin embargo, el regreso efectivo ya no se plantea. Según el AD, el consejero Toon van Bodegom contactó con su entorno, pero el club no respondió.

Así, la puerta a un nuevo cargo para el exitoso exentrenador en el Feyenoord se ha cerrado definitivamente, pues los actuales responsables barajan otra estructura organizativa.

En los últimos meses, el poder se ha desplazado aún más hacia la nueva dirección: el director general Robert Eenhoorn y Rigaux ya manejan con firmeza la política deportiva y organizativa del club.

Van Bodegom conoce estos cambios y, por ello, en los planes actuales ya no hay espacio para un cargo futbolístico destacado adicional.

Por ahora, su regreso a De Kuip queda descartado. A pesar de su experiencia y prestigio, la opción de incorporarlo se ha desestimado.

Tampoco suena como nuevo entrenador tras la destitución de Robin van Persie.