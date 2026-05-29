El Feyenoord se muestra optimista respecto al acuerdo con el Atalanta

El Feyenoord presentó el viernes su programa de preparación para la temporada 2026/27. Aún no se conoce el rival para el partido inaugural en De Kuip el domingo 2 de agosto.

El club de Róterdam negocia con el Atalanta, según FR12.

El club de Róterdam confía en cerrar el acuerdo para ofrecer a sus aficionados un rival atractivo antes del inicio liguero.

El conjunto de Bérgamo acabó séptimo en la última Serie A y lleva años en la zona alta de la tabla, además de brillar en Europa.

Aunque aún no hay acuerdo definitivo, el club confía en anunciarlo pronto.

Como es tradición, ese encuentro cerrará la pretemporada y brindará al cuerpo técnico la última oportunidad de afinar el equipo antes del debut oficial.