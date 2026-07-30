El Feyenoord recibe la primera oferta por Read desde la Serie A

La Roma se ha dirigido oficialmente al Feyenoord por Givairo Read, según asegura FR12.nl este jueves. El club de la Serie A ya ha presentado una primera oferta, un paquete total superior a lo que el Nottingham Forest había puesto recientemente sobre la mesa.

Se desconoce por ahora cuánto está dispuesto a pagar exactamente la Roma por Read y por cuántas temporadas podría firmar. Según se informa, el lateral derecho del Feyenoord está abierto al reto en el tercer clasificado de la Serie A de la pasada temporada.

El Nottingham Forest quiere fichar a Read a toda costa y ya alcanzó un acuerdo verbal con su entorno. El defensa puede firmar en Inglaterra hasta mediados de 2031. Read puede embolsarse 20 millones de euros en cinco temporadas, sin contar bonus.

El club inglés ya ha presentado varias propuestas, con una última oferta de 21 millones de euros. Sin embargo, el Feyenoord exige más por Read, que tiene contrato por tres temporadas más en De Kuip. Está por ver si la oferta de la Roma es lo bastante atractiva como para cerrar el negocio.

Por otra parte, el exdirector técnico Dennis te Kloese subrayó ante De Telegraaf que no existe ninguna cláusula pactada por la que Read pueda salir del Feyenoord por 25 millones de euros.

El Feyenoord ve en Read a un jugador de futuro. Por ello, el club de Róterdam quiere reabrir su contrato en vigor, mejorarlo y ampliarlo. La idea es mantenerlo en los Países Bajos al menos un año más.

La pasada temporada, Read estuvo en el punto de mira de Manchester City y Bayern de Múnich. Sin embargo, el interés no se tradujo en un gran traspaso a uno de estos clubes.