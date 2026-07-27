Feyenoord ha presentado a Gjivai Zechiël una nueva propuesta de contrato, según informa este lunes Feyenoord Transfermarkt. El club de Róterdam quiere ampliar la vinculación del centrocampista y fijar acuerdos sobre un posible traspaso en el futuro. Parece tratarse de una cláusula de rescisión.

Se desconoce por cuántas temporadas puede renovar Zechiël y cuáles son las condiciones del contrato. El centrocampista, de 22 años, tiene actualmente contrato hasta mediados de 2028.

Feyenoord quiere evitar que el centrocampista salga de De Kuip este verano. El Lille OSC ya ofreció diez millones de euros, sin incluir bonificaciones, pero esa oferta fue rechazada rápidamente.

Zechiël alcanzó un acuerdo personal con el Lille. Feyenoord, y en particular el entrenador Giovanni van Bronckhorst, ve para el jugador un papel importante de cara a la próxima temporada.

Por cierto, Feyenoord ya no habla con el club francés desde hace varias semanas. Con esta propuesta, el club de Róterdam quiere expresar su confianza en Zechiël y mandar una señal.

Según Transfermarkt, el joven centrocampista tiene actualmente un valor de diez millones de euros. La pasada temporada, Feyenoord lo cedió al FC Utrecht.