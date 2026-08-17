Feyenoord ha confirmado este lunes por la noche la llegada de Javi López. El lateral izquierdo, de 24 años, jugará esta temporada cedido por la Real Sociedad. Después, el club de Róterdam tendrá la opción de ficharlo en propiedad.

«Me enorgullece poder jugar para un club grande y ambicioso como el Feyenoord», afirmó López en la web de su nuevo club. El español llevará el dorsal 16 en De Kuip.

«No puedo esperar para unirme al grupo, porque quiero ser importante para el club, mis compañeros y la afición lo antes posible. Lo daré todo con esta camiseta para vivir juntos grandes momentos y éxitos».

López, que mide 1,83 metros, es lateral izquierdo y tiene contrato con la Real Sociedad hasta mediados de 2030. La pasada temporada jugó cedido en el Real Oviedo, donde fue una pieza fija.

Nacido en Tenerife, López ha disputado hasta ahora 38 partidos con el primer equipo de la Real Sociedad, club con el que tiene contrato desde 2024. En su momento, la entidad pagó 6,5 millones de euros para sacarlo del Deportivo Alavés.

Feyenoord necesitaba con urgencia un nuevo lateral izquierdo, ya que Jordan Bos y Gijs Smal están lesionados. Por ello, el fichaje Mika Mármol jugó en esa posición en los últimos partidos.

El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, también puede contar para el puesto de lateral izquierdo con el canterano Tijme Wessels. Además, el defensa de 19 años ampliará pronto su contrato hasta mediados de 2029, según informó recientemente Voetbal International.