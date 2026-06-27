El Feyenoord ha acordado con el KVC Westerlo el fichaje de Nacho Ferri. El conjunto de Róterdam ha acordado con el club belga el fichaje del delantero español de 21 años, quien competirá por un lugar en De Kuip y se perfila como sucesor de Ayase Ueda. Se espera que este último sea traspasado a un grande tras el Mundial.

Ya había acuerdo personal con el jugador; ahora falta completar los últimos trámites para oficializar el fichaje, cuyo monto no se ha revelado.

Ferri mide 1,92 m, destaca en el juego aéreo y presiona con intensidad, cualidades que encajan en el perfil buscado por el Feyenoord. La temporada pasada ganó el 64 % de sus duelos aéreos en la Jupiler Pro League, líder entre los jugadores con al menos 100 disputados.

El Westerlo lo usó como referencia gracias a sus cualidades físicas. Su presión intensa y gran movilidad se ajustan a lo que el club busca para la próxima temporada.

El técnico Giovanni van Bronckhorst quiere que Ferri siga creciendo como delantero en el Feyenoord. Aun así, debe mejorar en la definición: marcó once goles en 37 partidos la temporada pasada.

Llegó al Westerlo en 2025 procedente del Eintracht Fráncfort por 1,5 millones de euros y ahora Transfermarkt lo valora en seis millones.

Se formó en las categorías inferiores del Montaverner, el FC Ontinyent y la UD Alzira, antes de que el Frankfurt lo fichara en 2021. Su llegada no afecta al futuro de Ayase Ueda, pretendido por clubes de la Premier League y la Bundesliga.