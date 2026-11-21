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Kylian Mbappé vuelve a protagonizar estadísticas negativas. El partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo dejó una acción llamativa del astro francés, que desperdició una ocasión valiosa en la primera parte. La jugada reabrió el debate sobre su historial en el lanzamiento de penaltis, pese a que son una de sus principales vías de gol.

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El Real Madrid dispuso de un penalti en el partido disputado el sábado en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga. Sin embargo, Mbappé no logró aprovechar la ocasión al enviar el balón lejos de la portería, y el conjunto blanco dejó escapar en el minuto 39 la oportunidad de igualar el marcador.

El experto en estadística español Alexis, conocido como «Mister Chip», reveló que es la primera vez que Mbappé falla un penalti mandando el balón fuera de la portería desde que juega en LaLiga.

Añadió que el delantero francés acumula ya 5 penaltis fallados en LaLiga desde la temporada 2024-2025, de los 23 que ha lanzado en ese mismo periodo, lo que lo convierte en el jugador que más penaltis ha errado en la competición desde aquella campaña.

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En este apartado, Mbappé supera al delantero del Mallorca Vedat Muriqi, que ha fallado 3 penaltis de 10 intentos, y al polaco Robert Lewandowski, ariete del Barcelona, que ha errado 3 de 7.

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Mister Chip señaló además que el último jugador del Real Madrid que había fallado un penalti en LaLiga enviando el balón fuera antes que Mbappé fue el francés Karim Benzema, en el partido ante el Elche que terminó con empate 2-2 el 23 de enero de 2022.

Mbappé ya había recibido críticas por sus fallos desde los once metros durante su primera temporada en el Real Madrid, cuando erró un penalti ante el Liverpool en la Liga de Campeones y, poco después, otro frente al Athletic Club en LaLiga.

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El debate sobre su eficacia desde el punto de penalti resurgió en septiembre de 2026, cuando falló un lanzamiento ante el Real Betis, detenido por el portero Álvaro Valles, en un partido que el Real Madrid perdió por 1-0. El diario español «As» señaló entonces que el delantero francés había fallado 5 de los 24 penaltis lanzados con el Real Madrid en todas las competiciones, un porcentaje de error del 20,8 %, sin contar las tandas de penaltis.

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