El exlateral izquierdo del equipo suabo firma por el 1. FC Colonia. Sosa llega al Effzeh cedido por un año desde el club inglés Crystal Palace, tal y como confirmó el club este martes. Según informan varios medios, el acuerdo no incluye opción de compra.

Sosa tiene contrato con el Palace hasta 2028. Sin embargo, ya no tenía ninguna perspectiva en Londres: la pasada temporada apenas sumó 842 minutos entre todas las competiciones, repartidos en 18 apariciones.

El jugador de 28 años conoce bien la Bundesliga por su etapa en el VfB Stuttgart, donde disputó 115 partidos oficiales entre 2018 y 2023, en los que marcó cinco goles y dio otras 35 asistencias. Sobre todo quedó en el recuerdo su última temporada con la camiseta del equipo suabo: con dos goles y doce asistencias, tuvo una influencia decisiva para que el VfB lograra la permanencia en 2023 como 15º clasificado.

Getty Images

Borna Sosa regresa a la Bundesliga para fichar por el 1. FC Colonia

A continuación, Sosa puso rumbo al Ajax de Ámsterdam a cambio de un traspaso de ocho millones de euros, donde, sin embargo, perdió rápidamente su puesto de titular debido a un rendimiento irregular. Tras un interludio de un año en el Torino, recaló finalmente en el Crystal Palace en el verano de 2025.

El jugador de 28 años conoce "muy bien la Bundesliga por su etapa en el VfB Stuttgart y cuenta con una valiosa experiencia internacional. Al mismo tiempo, en nuestras conversaciones lo hemos conocido como una persona muy reflexiva y positiva, cuya personalidad encaja muy bien con nosotros", dijo el director general deportivo del Colonia, Thomas Kessler: "Con su potente pie izquierdo, su vocación ofensiva y su gran calidad en los centros, amplía nuestras opciones".