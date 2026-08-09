Javier Clemente, exseleccionador de España, habló sobre el futuro de Aymeric Laporte, defensa del Athletic de Bilbao, cuyo nombre se relaciona con un traspaso al Barcelona para compensar la salida de Ronald Araújo.

Y pese a que el Barcelona cuenta con cuatro defensas, además de la posibilidad de ascender a Álvaro Cortés al primer equipo, el director deportivo Deco estudia varias opciones para reforzar la defensa, entre las más destacadas Romero y Laporte.

El diario Sport publicó las declaraciones de Javier Clemente, quien anteriormente dirigió al Athletic de Bilbao.

Clemente dijo en declaraciones a la cadena EREM News: «Estoy en contra del traspaso de Laporte a las filas del Barcelona».

Y añadió: «Laporte es un gran jugador, pero no creo que vaya a fichar por el Barcelona, porque se incorporó al Athletic de Bilbao recientemente procedente del Al-Nassr saudí».

Clemente descarta la salida del central del Athletic de Bilbao este verano, después de que regresara a las filas del conjunto vasco el pasado verano, procedente del Al-Nassr saudí.

Y prosiguió: «Laporte es indispensable en los planes del club vasco, y estoy en contra de su traspaso al Barcelona, y en contra de la salida de cualquier jugador de la plantilla actual del Athletic de Bilbao a pocos días del comienzo de la temporada».

El Athletic de Bilbao pide 80 millones de euros para permitir la salida de Laporte, quien formó una dupla en el centro de la defensa de la selección española durante el Mundial, junto a Pau Cubarsí.