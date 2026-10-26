El exjugador del Real Madrid sorprende a Vinicius tras el Clásico

Rafa Alkorta, exjugador del Real Madrid, no dudó en definir el once en el que debería apoyarse el entrenador José Mourinho en los grandes partidos.

Alkorta valoró el rendimiento del conjunto blanco durante la victoria por 2-1 ante el Barcelona, y además defendió mantener el once que disputó el Clásico, incluso tras el regreso de Vinicius Junior a la lista de jugadores disponibles.

La cadena Defensa Central publicó las declaraciones de Alkorta durante su participación en el programa Carrusel Deportivo, en la emisora Cadena SER.

El exjugador merengue afirmó: «El Real Madrid ha hecho las cosas bien. El once titular que jugó contra el Barcelona es el once de los grandes partidos. No hay duda de ello, Vinicius debe sentarse en el banquillo».

Esta opinión contundente vuelve a abrir el debate sobre cómo encajar al jugador brasileño dentro de un equipo que convenció a Alkorta gracias al rendimiento colectivo que ofreció.

Alkorta puso el foco en lo que sucedió antes del final de la primera parte en el Clásico, al decir: «El Real Madrid ofreció su mejor primera parte de esta temporada».

También reconoció el cambio que se produjo después en el desarrollo del juego, y añadió: «El Barcelona tuvo más la posesión del balón en la segunda parte».

Y continuó: «Cuando hablamos de liderazgo, Jude Bellingham tiene la personalidad que lo capacita para ser líder».

En el marco de su análisis, Alkorta estableció una comparación entre Bernardo Silva y Arda Güler. Ambos jugadores llamaron su atención, pero prefirió la experiencia de la estrella portuguesa para desempeñar una función concreta.

Y dijo: «Para mí, Bernardo Silva es mejor incluso que Güler en la posición de mediocentro, como creador de juego, porque conoce mejor las exigencias de ese rol».

También fue muy claro al hablar de Yan Diomande, cuando dijo: «Qué gran jugador es este Diomande. Está en todas partes, ayuda en defensa y contribuye en el ataque, y supone una amenaza para el rival».

Este trabajo en ambas direcciones ayuda a entender por qué Alkorta defendió el once que disputó el Clásico. Elogió su capacidad para generar peligro, junto a su compromiso con las obligaciones defensivas para proteger al equipo.

Y en base a lo que vio ante el Barcelona, Alkorta aboga por mantener este once en los enfrentamientos que exigen el máximo nivel de preparación.

En el marco de este planteamiento, considera que Vinicius debe esperar su oportunidad desde el banquillo.