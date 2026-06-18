El exjugador del Barcelona aconseja a Rashford que se quede

Marcus Rashford comenzó con buen pie el Mundial 2026 con Inglaterra, manteniendo su olfato goleador tras su gran final de temporada con el Barcelona.

El miércoles marcó en la victoria de Inglaterra por 4-2 ante Croacia en la primera jornada del Mundial.

Su futuro sigue en el aire tras haber llegado cedido del Manchester United.

Según Mundo Deportivo, estuvo a punto de quedarse en el Barça por 30 millones, pero el acuerdo caducó el 15 de junio.

El jugador quiere quedarse en el club catalán, aunque sabe que puede llegar otra oferta antes del cierre del mercado estival.

Ivan Rakitić, exjugador del Barça, dijo a DAZN tras ver su gol: «Sería bueno que el Barça siguiera contando con él».