El bosnio Miralem Pjanic expresó su tristeza por la situación del portugués Cristiano Ronaldo con la selección de su país, asegurando que el capitán de Portugal merece un final a la altura de su trayectoria, al ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Pjanic señaló, durante su participación en el festival del deporte en la ciudad de Toronto, que las imágenes recientes relacionadas con la situación de Ronaldo con la selección portuguesa son "un poco tristes", recalcando que no ve justificación para culpar al entrenador ni al jugador ante la diferencia de puntos de vista sobre su papel en el equipo.

El centrocampista bosnio añadió: "Él no piensa solo en la edad, sino en lo que piensa de sí mismo. Es una persona siempre competitiva y debe jugar siempre. Eso quizás no coincide con la idea del entrenador".

Pjanic apuntó que la diferencia entre la naturaleza competitiva de Ronaldo y la visión del cuerpo técnico podría estar detrás de la situación actual, deseando que el jugador y la selección portuguesa puedan llegar a una solución adecuada durante el próximo periodo.

Pjanic cerró sus declaraciones con un mensaje claro a Ronaldo, afirmando: "Espero que Cristiano y Portugal encuentren una solución. Cristiano es uno de los mejores jugadores y merece una despedida digna con Portugal".