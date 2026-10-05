¿El escenario de Xavi? Iniesta sobre dirigir al Barcelona: el destino lo decidirá

Andrés Iniesta, entrenador del Gulf United emiratí, reconoció que dirigir algún día a su antiguo club, el Barcelona, sería algo maravilloso.

El sitio Tribuna publicó algunas de las declaraciones de Iniesta durante su entrevista con el diario Mundo Deportivo, en la que afirmó que actualmente no contempla el banquillo del Barça como un objetivo concreto en su carrera.

Al ser preguntado sobre si su trayectoria podría llevarlo finalmente a regresar al Barcelona, Iniesta respondió: "El destino decidirá lo que debe ocurrir. Está claro que sería algo maravilloso si continúo con mi carrera como entrenador, teniendo en cuenta lo que significa el Barcelona para mí, pero no es algo que tenga en mente como un objetivo concreto".

Iniesta comparó esta nueva etapa de su carrera con los objetivos que se marcaba cuando era futbolista y llegó a la academia del club.

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Y explicó: "Siempre he dicho que mi sueño era llegar a ser futbolista, y en aquel momento ya tenía objetivos y ambiciones cuando llegué al Barcelona: triunfar con el primer equipo. Esos eran objetivos y cosas que tenía muy claros en mi mente".

Ahora, en cambio, prefiere seguir avanzando sin fijar un destino concreto, explicando: "El tiempo lo revelará todo, pero es cierto que estoy disfrutando mucho de este inicio. No solo por ser entrenador, sino por todo lo que ello conlleva".

Xavi Hernández, excompañero de Iniesta, había comenzado su carrera como entrenador en Qatar, antes de hacerse cargo del Barcelona en 2021 tras la salida de Ronald Koeman.