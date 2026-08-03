El equipo se ha adaptado sin él: el Chelsea prepara un golpe para su estrella

El extremo del Chelsea Mykhailo Mudryk tiene previsto volver a jugar al fútbol la próxima temporada, tras cumplir su periodo de suspensión por infringir las normas antidopaje. Sin embargo, resulta poco probable que el jugador ucraniano desempeñe un papel principal en Stamford Bridge en la temporada 2026-27.

Según el sitio Foot Mercato, el Chelsea ha asumido que el equipo se ha adaptado sin Mudryk, y ahora estudian cederlo para ayudarle a recuperar minutos de juego con regularidad.

Varios clubes ya han mostrado su interés en incorporar al jugador de 25 años en calidad de cedido, entre ellos el Estrasburgo, que comparte el mismo grupo de propiedad con el Chelsea.

Y aunque hubo especulaciones sobre que los Blues preferían cederlo a la Premier League para ayudar a Mudryk a recuperar el ritmo del fútbol inglés, el Chelsea se inclina por enviarlo al Estrasburgo.

De este modo, el conjunto de la liga francesa podría sumar a su plantilla una opción ofensiva experimentada y talentosa en las próximas semanas, en un momento en el que Mudryk aspira a reconstruir su carrera profesional tras un difícil periodo alejado del juego.

Mudryk se incorporó al Chelsea procedente del Shakhtar Donetsk en enero de 2023, disputó 73 partidos con el club, marcó 11 goles y repartió 10 asistencias.

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